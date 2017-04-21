Біля Філіппін упав в море винищувач з американського авіаносця "Карл Вінсон"

Неподалік від Філіппін при спробі сісти на американський авіаносець "Карл Вінсон" розбився винищувач F/а-18Е. Пілотові вдалося катапультуватися і його підібрав військовий вертоліт. Про це з посиланням на прес-службу ВМФ США повідомляє Times of San Diego.

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За даними флоту, авіаносець у цей момент знаходився в морі Сулавесі між Індонезією і Філіппінами. Літак F/а-18Е входив до складу другої палубної ескадрильї, він впав при заході на посадку. Інцидент розслідують, пілота доставили на борт корабля.

Про те, що американський авіаносець "Карл Вінсон" прямує до Корейського півострова, ЗМІ повідомили на початку цього тижня.

Пізніше американські військові виступили з уточнюючими заявами з приводу місцезнаходження бойових кораблів, які - згідно зі зробленою минулого тижня заявою президента США Дональда Трампа - вирушили до берегів Північної Кореї.

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що ударна група на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон" вирушає в західну частину Тихого океану. Авіаносець - частина "армади", яка, згідно з помилковою заявою Трампа, "вирушила до Північної Кореї" ще минулого тижня.