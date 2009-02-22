Виставка озброєнь відкривається в Абу-Дабі

Дев`ята виставка оборонних озброєнь "Айдекс-2009" відкривається в неділю в еміратській столиці.

Нинішня експозиція стане рекордною за рядом параметрів. Площа однієї з найбільших у світі виставок озброєнь збільшена цього року майже на 50% і становить 108 тисяч квадратних метрів. Свої технічні новинки продемонструє небувала кількість учасників - 897 компаній з п`яти десятків країн. Вперше в район проведення виставки зайшли - завдяки поглибленню морського каналу - бойові кораблі, оголосив на прес-конференції напередодні відкриття офіційний представник оргкомітету "Айдекс-2009" генерал Обейд аль-Катабі.

За його словами, на виставку, яку відкриє президент ОАЕ шейх Халіфа бен Заїд Аль Нахайян, запрошено 150 офіційних делегацій. Очікується, що її відвідають більше 45 тисяч осіб.

Найбільшими іноземними учасниками експозиції, яка проводиться раз на два роки, є Німеччина, яка показує продукцію 57 фірм, США, представлені 44 компаніями, і Туреччина, що демонструє техніку 39 оборонних підприємств.

РІА “Новости”