Трамп в Ізраїлі зупиниться у номері, захищеному від бомб і отруйних газів - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Ізраїлю, куди він, як очікується, прибуде 22 травня, зупиниться в готельному номері, захищеному від бомб і отруйних газів. Як передає ТАСС з посиланням на американський телеканал NBC, охоронятимуть будівлю з допомогою роботів.

За даними телеканалу, американський лідер житиме в єрусалимському п'ятизірковому готелі King David. Його менеджер Шелдон Рітц повідомив журналістам телеканалу, що "президентські номери мають окрему систему вентиляції на випадок нападу із застосуванням отруйного газу, крім того, вони влаштовані так, щоб витримати влучення з ручного гранатомета". Вартість становить не менше 5,7 тис. доларів за ніч. Рітц уточнив, що охорона Трампа привезе з собою непробивне для куль і невеликих ракет скло, його встановлять із зовнішнього боку вікон.

Читайте такожРейтинг схвалення Трампа опустився до рекордно низьких значень

Менеджер наголосив, що "навіть якщо весь готель підірвуть, номер залишиться в цілісності". У цьому випадку, за його словами, мешканці можуть отримати кілька переломів, але залишаться живі".

За даними NBC, на дорозі, що веде до готелю, розмістять два автобуси, щоб запобігти терактам із застосуванням замінованих автомобілів. При цьому над будівлею перебуватимуть повітряні кулі з камерами, а в каналізаційній системі, під ним і на вулицях розмістять роботів для виявлення вибухових пристроїв.

Всю їжу і напої для президента США і членів його сім'ї перевірять фахівці, які звітуватимуть як перед ізраїльською стороною, так і перед американською. Під час поїздок по Єрусалиму більш як 10 тис. співробітників місцевої поліції братимуть участь в операції із забезпечення безпеки.

Як повідомлялося, в суботу Трамп прибув до Ер-Ріяда для переговорів з саудівським керівництвом. Саудівська Аравія стала першою зупинкою в дебютному закордонному турне глави американської адміністрації, в ході якого він відвідає також Ізраїль, Ватикан, візьме участь у саміті НАТО в Брюсселі та зустрічі лідерів Групи семи на Сицилії. У поїздці Трампа супроводжують дружина Меланія і дочка Іванка.