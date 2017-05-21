У зоопарку Сіднея в рамках проекту Vivid Sydney з'явилися гігантські фігури, що світяться (фото)

У сіднейському зоопарку Таронга, створеному 100 років тому, в рамках проекту Vivid Sydney з'явилися гігантські фігури звірів, риб і птахів, які світяться.

Крім того в рамках щорічного фестивалю Vivid Sydney -«Яскравий Сідней» пройшло унікальне вражаюче 7-ми хвилинне шоу з участю безпілотних літальних апаратів, пише proau.info.

Зазначимо, світлове шоу «Drone 100» включено до книги рекордів Гіннесса, як захід з великою кількістю безпілотних літальних апаратів, що літають одночасно. Всі дрони управляються за допомогою одного пульта.

«Танцюючі світяться дрони» з музичним супроводом молодіжного оркестру Сіднея кружляли в дивовижному танці під П'яту симфонію Бетховена над Сіднейської гаванню 8 червня.

Високотехнологічне танцювальне шоу провела компанія Intel , для чого були створені певні алгоритми польоту безпілотників, які дозволяють дронам рухатися разом і загорятися синхронно.

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Horst Hoertner, директор Futurelab заявив, що мета такого проекту в першу чергу, щоб продемонструвати, що безпілотні літальні апарати, часто відомі як зброю і загрози, можуть також створювати красу.

Нагадаємо, що з 27 травня по 18 червня 2016 в Сіднеї проходить щорічний фестиваль світла Vivid Sydney («Яскравий Сідней»), в ході якого кращі світлові дизайнери зі всього світу перетворюють місто в приголомшливе полотно світла, музики і фантазії. Проекції в супроводі музики розташовуються в найбільш знакових місцях, включаючи один з найвідоміших і популярних архітектурних шедеврів сучасності — Сіднейський оперний театр(Sydney Opera House).

Перший фестиваль Vivid Sydney був проведений в 2009 році.