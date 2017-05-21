ХАМАС звинуватив Дональда Трампа в симпатії до Ізраїлю

У своїй промові на саміті регіональних лідерів в Ер-Ріяді президент США Дональд Трамп згадав ХАМАС, коли говорив про терористичні організації на Близькому Сході, пише NEWSru.co.il.

"Ісламістські організації, такі як "Хізбалла", "Ісламська держава", "Аль-Каїда" і ХАМАС повинні відповісти за вбивства", - заявив Трамп.

Він також закликав арабські країни визнати "Хезболлу" терористичною організацією.

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У ХАМАС відреагували на слова Дональда Трампа, не дочекавшись закінчення його виступу на саміті. Прес-секретар ХАМАС Мушіру аль-Масрі заявив палестинським ЗМІ, що, зараховуючи до терористичних організацій ХАМАС, Дональд Трамп продемонстрував свою упередженість і те, що він відчуває симпатію до окупаційного режиму.