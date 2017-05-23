З'явилося відео зі стадіону в Манчестері, на якому чутно вибух

05:50, 23 травня 2017
Світ
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У соцмережах оприлюднено нове відео зі стадіону "Манчестер арена", де проходив концерт американської поп-зірки Аріани Гранде.

REUTERS

Згідно з відеозаписом, вибух прогримів після завершення концерту, коли люди вже залишали концертну залу.

На відео чутно момент вибуху, а також видно, що після цього присутніх у залі глядачів охопила паніка.

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Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер-Арена" стали 19 осіб, поранено близько 50.

Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.

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Теги: #вибух в Манчестері#теракт у Манчестері