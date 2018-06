З'явилося відео зі стадіону в Манчестері, на якому чутно вибух

Згідно з відеозаписом, вибух прогримів після завершення концерту, коли люди вже залишали концертну залу.

На відео чутно момент вибуху, а також видно, що після цього присутніх у залі глядачів охопила паніка.

NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP