З'явилося відео зі стадіону в Манчестері, на якому чутно вибух

Згідно з відеозаписом, вибух прогримів після завершення концерту, коли люди вже залишали концертну залу.

На відео чутно момент вибуху, а також видно, що після цього присутніх у залі глядачів охопила паніка.

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NEW: video from inside the Ariana concert in Manchester when the explosion took place. pic.twitter.com/7vu4ATEzpP — The Rouser (@RouserNews) May 23, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція повідомила про те, що жертвами вибуху на критому стадіоні "Манчестер-Арена" стали 19 осіб, поранено близько 50.

Вибух прогримів близько 22:35 за місцевим часом відразу після завершення виступу американської поп-співачки Аріана Гранде. За свідченням очевидців, більшість глядачів були підлітками.