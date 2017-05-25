Вибух в Манчестері: британські чиновники розкритикували Трампа через витік фото бомб

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей висловить невдоволення президенту США Дональду Трампу через витік даних про розслідування теракту в Манчестері в американські ЗМІ, повідомляє The Guardian.

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Британські чиновники незадоволені тим, що New York Times опублікувала слідчі фотографії частин бомб, що, на думку британської влади, може ускладнити розширення розслідування терактів.

Це був останній з кількох витоків в американські ЗМІ, що, швидше за все, стався з розвідувального співтовариства США, яке отримує дані відповідно до договору між двома країнами про співпрацю в сфері безпеки, пише "Українська правда".

Лідери двох країн зустрінуться на саміті НАТО в Брюсселі 25 травня.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих - двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.

Саме з посиланням на американських чиновників відразу після вибуху ЗМІ повідомили деякі подробиці теракту і те, що це справа рук терориста-смертника.