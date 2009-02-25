Джорджа Буша не впізнали в техаському магазині

Екс-президента США Джорджа Буша, який недавно переїхав з дружиною Лорою до Техасу, не впізнали в магазині Elliott`s Hardware, куди він прийшов за ліхтариком і батарейками, пише The Telegraph.

Людина, яка зазвичай стоїть в дверях магазина і вітає відвідувачів, не зрозуміла, що черговий покупець – це не просто 62-річний місцевий житель, а ще недавній глава держави. За словами Андреа Бонд, директори з маркетингу магазина, конфуз стався через те, що екс-президент був одягнений дуже скромно, в тренувальні штани і куртку. Проте потім персонал впізнав Буша – за курткою з емблемою «Джордж Буш» і нашивкою «морського котика».

Газета.ру