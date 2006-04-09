Олександр Домогаров втік з наркології

Пацієнти відомої московської наркологічної клініки відверто заздрять популярному актору Олександру Домогарову, якого лікарям вдалося всього за декілька днів вивести із стану, близького до коми.

Як повідомляє «Фраза» з посиланням на Експресс-газету, відомий своєю пристрастю до спиртного актор пролежав двоє діб в реанімації, а потім втік з 17-й московської клініки, сказавши сусідам по палаті, що поспішає на зйомки до Пітера.

Про пристрасть "зірки" відомо давно, проте, за даними журналістів видання, раніше Домогарова виводив із запоїв один з його друзів, що став лікарем-наркологом. Після того, як на прем`єрі фільму "Граф Монтенегро" Олександр пішов з друзями до бару, а потім продовжив святкування у квартирі режисера Олександра Житінкіна, пияцтво актора тривало. Закінчилось все в 17-й наркологічній лікарні Москви, куди улюбленець публіки був доставлений у тяжкому стані.

Як повідомляє газета, такий серйозний зрив актора зв`язують як з творчими, так і особистими проблемами, що навалилися на Домогарова практично одночасно: зйомки задуманого в двох - кіно- і телеверсіях проекту "Адмірал Колчак", в якому повинен був зіграти Олександр, через брак грошей відклали на рік. Крім того, саме останній рік був багатий на з`ясування відносин з улюбленими жінками артиста. За короткий строк він розлучився з третьою дружиною актрисою Наталією Громушкиной і молодою, але дуже відомою Мариною Александрової. Правда, недавно Александрова «розтанула» і у акторів настало потеплення у стосунках.