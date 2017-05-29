В Іспанії позашляховик на високій швидкості наїхав на людей: 8 осіб постраждали

П’яний водій позашляховика в іспанському місті Марбелья в неділю ввечері на високій швидкості виїхав на пішохідну вулицю і врізався в людей, в результаті чого вісім людей були поранені.

Про це повідомляє видання El Pais з посиланням на інформацію національної поліції та мерії.

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Інцидент стався між 21:00 і 21:15 за місцевим часом. Поліцейські переслідували порушника через високу швидкість, поки водій не виїхав на пішохідну зону на набережній і збив трьох осіб, після чого продовжував рух.

Після цього водій зіткнувся з кількома іншими транспортними засобами, поранивши п'ять інших осіб.

Врешті-решт поліцейські заарештували водія і його супутника. За словами правоохоронців, затриманий був в стані алкогольного сп’яніння.