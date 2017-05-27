В Анкарі перекинувся пасажирський автобус, вісім людей загинули

В одному з районів турецької столиці Анкари перекинувся пасажирський автобус. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.

Автобус здійснював міжміський рейс Кастамону-Анкара, коли потрапив у ДТП через те, що водій заснув за кермом.

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Внаслідок аварії загинули вісім пасажирів, ще 34 отримали поранення.

Поранених доправили до лікарень, 18 з них у критичному стані.

Влада Анкари проводить розслідування за фактом ДТП.

Зазначимо, останнім часом у Туреччині почастішали випадки ДТП з автобусами. Так, 13 травня у турецькій провінції Мугла перекинувся автобус з туристами, загинули 20 чоловік.

18 травня на півдні Туреччини на трасі в напрямку Памуккале автобус з 16 українськими туристами потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

А 21 травня автобус, що перевозив делегатів позачергового конгресу керівної партії Туреччини, потрапив у ДТП у турецькому місті Полатлі, 32 людини отримали поранення.