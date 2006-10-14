Починаються російсько-натівські навчання з протиракетної оборони

У понеділок почнуться російсько-натівські командно-штабні навчання з протиракетної оборони театру військових дій, повідомило управління інформації і громадських зв`язків міністерства оборони Росії.

Навчання відбудуться в період з 16 по 25 жовтня на базі 4-го Центрального науково-дослідного інституту.

"Основна мета навчань – відпрацювання та вдосконалення спільних процедур планування і координації дій командних структур угруповань протиповітряної і протиракетної оборони Росії і НАТО", - йдеться в прес-релізі Міноборони.

Як зазначає Міноборони, нинішні навчання - треті в серії таких спільних заходів, що проводяться по лінії Ради Росія-НАТО.

Перші КШН відбулися в два етапи: у грудні 2003 року на базі Агентства НАТО з консультацій, командування та управління в Нідерландах (м. Гаага) і в березні 2004 року на базі ВВС США "Шрівер" (м. Колорадо-Спрінгс) в об`єднаному національному інтеграційному центрі.

У березні 2005 року на базі Королівських ВВС Нідерландів Де Пєєл були проведені другі КШН.

Основною метою минулих навчань були аналіз, перевірка експериментальних документів і розробка рекомендацій для їх подальшого уточнення. "Навчання дозволили відпрацювати питання планування, організації і ведення узгоджених скоординованих бойових дій з відбиття ударів нестратегічних балістичних ракет у призначених зонах відповідальності", - повідомляє російське військове відомство.

РІА "Новости"