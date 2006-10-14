В Америці сніг, якого 100 років не бачили
19:58, 14 жовтня 2006Світ
1048
Перекриті великі шляхи, без електрики 400 тисяч будинків
У США почався снігопад, причому так рясно і несподівано, що повністю паралізував одразу декілька штатів Середнього Заходу і район Великих озер. Перекрито багато великих автобанів - прибиральну техніку просто не встигли підготувати, повідомляють Вести.ру.
Телефони екстрених служб розриваються від повідомлень про події, пов`язані з погодою. Товщина сніжного покриву в деяких місцях досягає півметра.
У штаті Нью-Йорк через численні обриви дротів без електрики залишилися близько 400 тисяч будинків. Одразу в кількох аеропортах скасовано рейси.
За словами метеорологів, минула доба для багатьох штатів стала найбільш сніжною за останні 100 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter