В Америці сніг, якого 100 років не бачили

У США почався снігопад, причому так рясно і несподівано, що повністю паралізував одразу декілька штатів Середнього Заходу і район Великих озер. Перекрито багато великих автобанів - прибиральну техніку просто не встигли підготувати, повідомляють Вести.ру.

Телефони екстрених служб розриваються від повідомлень про події, пов`язані з погодою. Товщина сніжного покриву в деяких місцях досягає півметра.

У штаті Нью-Йорк через численні обриви дротів без електрики залишилися близько 400 тисяч будинків. Одразу в кількох аеропортах скасовано рейси.

За словами метеорологів, минула доба для багатьох штатів стала найбільш сніжною за останні 100 років.