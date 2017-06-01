CNN розірвала контракт із ведучою через фото з "відрубленою" головою Трампа

Телекомпанія CNN розірвала контракт із актрисою Кеті Гріффін після публікації фотосесії, у якій в якості реквізиту використовувався муляж закривавленої голови президента США.

Фото Гріффін засудили як прихильники, так і противники Дональда Трампа, передає Бі-Бі-Сі.

Комедійна актриса Кеті Гріффін разом із спеціальним ведучим CNN Андерсоном Купером протягом десяти років вела на CNN новорічну програму. В інших якостях в телекомпанії вона не працювала.

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Договір з Гріффін також розірвало одне із казино в штаті Нью-Мексико. Актриса мала провести там захід.

Як повідомляв УНІАН, ведуча телеканалу CNN Кеті Гріффін позувала з муляжем відсіченої голови президента США Дональда Трампа.

Раніше в понеділок Гріффін вибачилася за фотосесію, яку опублікував селебріті-фотограф Тайлер Шилдс.

Через деякий час Секретна служба США написала в своєму офіційному твіттері, що почала перевірку публікації.

56-річна комедійна актриса, лауреат премії "Еммі" давно виступає з різкими випадами на адресу президента Трампа.