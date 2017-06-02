Напад на готель в Манілі: жертвами стали 36 людей

Жертвами пожежі, що виникла в готельному комплексі в Манілі після спроби пограбування, стали 36 осіб. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника місцевої поліції.

Всередині Resorts World Manila були виявлені 36 тіл після нападу бойовика, який відкрив стрілянину і підпалив ігрові столи в казино. За даними поліції, жертви не були розстріляні, а загинули від задухи.

Читайте такожУ столиці Філіппін бойовики ІД напали на готель біля аеропорту

Повідомляється, що грабіжник, озброєний штурмовою гвинтівкою, був завзятим гравцем. Він самотужки намагався пограбувати казино в готелі Resorts World Manila і підпалив ігрові столи. Нападник наклав на себе руки.

Як повідомляв УНІАН, відповідальність за напад взяло угруповання "Ісламська держава".