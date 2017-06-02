У Німеччині заборонили "дитячі шлюби"

Німецький Бундестаг ухвалив рішення, згідно з яким шлюби, укладені між неповнолітніми, визнаються недійсними. Про це повідомляє Європейська правда Süddeutsche Zeitung.

У ніч на 2 червня німецькі депутати проголосували за постанову, згідно з якою шлюби, укладені особами у віці до 16 років, визнаються недійсними.

Якщо ж один із подружжя на момент укладення шлюбу був у віці від 16 до 18 років, такий союз необхідно скасовувати в судовому порядку.

Ці положення поширюються також на шлюби, які були укладені за кордоном. Мінімальний вік для укладення шлюбу в Німеччині – 18 років.

Читайте такожУ Стамбулі сотні людей протестують проти узаконення шлюбу з неповнолітніми

Від норми можуть відступити лише в особливо складних випадках і за умови, що особа, будучи неповнолітньою на момент укладення шлюбу, зараз вже досягла повноліття і підтверджує шлюб.

Питання шлюбів неповнолітніх у Німеччині раніше грало другорядну роль. Однак з хвилею мігрантів число одружених неповнолітніх в країні суттєво зросло.