Туск назвав "великою помилкою" вихід США з Паризької угоди

Президент Європейської Ради Дональд Туск натякнув, що рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід США з Паризької кліматичної угоди шкодить трансатлантичним зв'язкам.

Про це Туск написав у мікроблозі у Twitter.

"Сьогодні ми активізуємо співпрацю з Китаєм щодо клімату. Велика помилка Сполучених Штатів вийти з Паризької угоди. Але боротьба продовжиться - з США або без них", - наголосив він.

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"Міцні трансатлантичні зв'язки - найкраща гарантія для свободи та мирного порядку", - додав президент Європейської Ради.

На його переконання, ці зв'язки є більш значущими та надійнішими, "ніж останнє невдале рішення США".

Як повідомляв УНІАН, Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди. Він стверджує, що чинна Паризька угода заподіє шкоду США та встановить "обтяжливі обмеження на енергію", які матимуть негативний вплив на економічний зріст, і особливо на підприємства обробної промисловості. На його переконання, зниження викидів парникових газів призведе до втрати Америкою близько 3 трлн доларів валового внутрішнього продукту та спричинить закриття 6,5 млн робочих місць у промисловості.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон назвав рішення Трампа справжньою помилкою. Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала світ об'єднати зусилля для збереження довкілля.

Угоду про зміну клімату було укладено 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін. 22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна. Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.