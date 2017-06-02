У Німеччині евакуювали гостей рок-фестивалю Rock am Ring через загрозу теракту

У Німеччині призупинили щорічний рок-фестиваль Rock am Ring через терористичну загрозу. Про це йдеться в опублікованому на сайті фестивалю повідомленні організаторів.

Після оцінки ситуації поліція попросила організаторів повідомити про тимчасове припинення фестивалю для проведення подальшого огляду території музичних майданчиків.

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"У зв'язку з терористичною загрозою поліція попросила організаторів фестивалю Rock am Ring припинити захід. Організатори будуть забезпечувати вас повною інформацією про подальший розвиток подій через соціальні мережі, радіо та ЗМІ", - сказано в повідомленні.

В управлінні поліції повідомили, що проводять розслідування після сигналів про загрозу теракту, передає РИА Новости.

"Організатор "Rock am Ring" в тісній координації з силами безпеки сьогодні завершили фестиваль передчасно. Причиною стали конкретні сигнали, які не виключали можливу терористичну загрозу. Наразі у посиленому режимі ведеться розслідування", - зазначили в вполиции.

Про те, що конкретно стало причиною евакуації, в правоохоронних органах не уточнили.

Rock am Ring - один із найбільших рок-фестивалів у Європі. У цьому році він проходить з 2 по 4 червня. У фестивалі беруть участь відомі рок-групи Rammstein і Simple Plan, а також екс-вокаліст манчестерської групи Oasis Ліам Галлахер.