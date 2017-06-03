Трамп може перешкодити екс-голові ФБР свідчити в Сенаті США

Дональд Трамп може скористатися своїми президентськими повноваженнями, щоб заблокувати дачу показань колишнім главою ФБР Джеймсом Комі перед комітетом Сенату з питань розвідки в рамках розслідування втручання РФ в американські вибори. Про це заявила радник в Білому домі Келлиан Конвей, повідомляє The Independent.

Трамп повинен прийняти рішення, чи варто йому посилатися на доктрину про привілеї виконавчої влади.

Юридичні експерти припускають, що це може бути використано для того, щоб зупинити Комі від дачі показань. Тим не менш, такий маневр, швидше за все, приверне критику і може бути оскаржений у суді.

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Як повідомляв УНІАН, Комі погодився дати публічні свідчення про розслідування ймовірного втручання Росії у передвиборчу кампанію в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією. Згодом у Білому домі заявили, що звільнення Комі з посади директора ФБР не пов'язано з розслідуванням втручання росії у вибори в США.

Однак в ЗМІ з'явилася інформація, що Джеймс Комі міг бути звільнений президентом США Дональдом Трампом з двох причин: або небажання бути особисто лояльним до Трампа, або ж активізація розслідування ФБР за фактом можливої змови між членами команди Трампа та Росією.