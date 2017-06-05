Стрілок з Орландо убив 5 людей і покінчив з собою

Жертвами стрілянини в Орландо (штат Флорида, США) стало 5 людей, в тому числі - і сам стрілець.

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Про це повідомляють в місцевій поліції. За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.

"Четверо загиблих. Один з постраждалих помер у лікарні. Стрілець вбив себе. Підозрюваному 45 років", - йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією Fox News, загинули троє чоловіків і одна жінка. Всі вони були працівниками підприємства, де раніше працював і сам стрілець.

Як повідомляв УНІАН, у Орландо (штат Флорида, США) відбулася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті.