Стрілок з Орландо убив 5 людей і покінчив з собою
За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.
Жертвами стрілянини в Орландо (штат Флорида, США) стало 5 людей, в тому числі - і сам стрілець.
Читайте такожСтрілянина в американському місті Орландо: поліція повідомляє про численні жертви (відео)
Про це повідомляють в місцевій поліції. За попередньою інформацією, стрілянину вчинив незадоволений колишній співробітник.
"Четверо загиблих. Один з постраждалих помер у лікарні. Стрілець вбив себе. Підозрюваному 45 років", - йдеться в повідомленні поліції.
За інформацією Fox News, загинули троє чоловіків і одна жінка. Всі вони були працівниками підприємства, де раніше працював і сам стрілець.
Як повідомляв УНІАН, у Орландо (штат Флорида, США) відбулася стрілянина в одній з промислових зон в передмісті.