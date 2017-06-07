Дев'ята країна заявила про розрив дипломатичних відносин з Катаром

Мавританія вирішила розірвати дипломатичні відносини з Катаром, повідомляє агентство AMI з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни.

У заяві МЗС наголошується, що політика Катару пов'язана з підтримкою терористичних організацій і пропагандою екстремістських ідей, які призвели до хаосу в багатьох арабських державах, а також гуманітарних трагедій в цих країнах, Європі та у всьому світі.

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При цьому в Мавританії підтвердили свою прихильність питанню захисту арабських інтересів, прагненню до зміцнення безпеки і стабільності в арабському регіоні. Також уряд Мавританії переконаний в необхідності співпраці і солідарності арабських держав.

Нагадаємо, в понеділок Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Ємен і Мальдівська Республіка оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, висунувши проти нього схожі звинувачення.

Пізніше до них приєдналися Маврикій і східний уряд Лівії (оспорює легітимність міжнародно визнаного уряду в Тріполі). Громадяни Катару повинні покинути територію цих країн, повітряний простір закрито для катарських літаків.

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Йорданія прийняла рішення знизити рівень дипломатичного представництва в Катарі, а також закрити місцевий офіс катарського телеканалу "Аль-Джазіра".

Деякі країни припинили морське і авіасполучення з Катаром, вислали його дипломатів і підданих. Влада Катару висловили співчуття із цього приводу і назвала рішення зарубіжних партнерів необґрунтованими.