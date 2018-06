Початок кінця жаху тероризму: Трамп прокоментував ізоляційну політику щодо Катару

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізоляційна політика низки держав щодо Катару може посприяти боротьбі з тероризмом. Про це він написав у своєму Twitter.

"Під час моєї нещодавньої поїздки на Близький Схід я заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології. Лідери вказали на Катар – дивіться!", - написав Трамп.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

У той же час Трамп наголосив, що жорстка політика щодо Катару може стати початком кінця тероризму.

«Так приємно бачити, як Саудівська Аравія з королем та ще 50 країн вже окупаються. Вони сказали, що вони будуть приймати жорстку лінію щодо фінансування екстремізму, і всі посилання були направлені в Катар. Можливо, це буде початком кінця жаху тероризму», - написав він.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви і Маврикій згодом теж заявили про розрив відносин з Катаром. Деякі країни припинили морське і авіасполучення з Катаром, вислали його дипломатів та підданих. Влада Катару висловила співчуття з цього приводу і назвала рішення зарубіжних партнерів необґрунтованими.