Початок кінця жаху тероризму: Трамп прокоментував ізоляційну політику щодо Катару
Трамп заявив, що саме під час минулої поїздки на Близький Схід заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ізоляційна політика низки держав щодо Катару може посприяти боротьбі з тероризмом. Про це він написав у своєму Twitter.
"Під час моєї нещодавньої поїздки на Близький Схід я заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології. Лідери вказали на Катар – дивіться!", - написав Трамп.
During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
У той же час Трамп наголосив, що жорстка політика щодо Катару може стати початком кінця тероризму.
«Так приємно бачити, як Саудівська Аравія з королем та ще 50 країн вже окупаються. Вони сказали, що вони будуть приймати жорстку лінію щодо фінансування екстремізму, і всі посилання були направлені в Катар. Можливо, це буде початком кінця жаху тероризму», - написав він.
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So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 июня 2017 г.
Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви і Маврикій згодом теж заявили про розрив відносин з Катаром. Деякі країни припинили морське і авіасполучення з Катаром, вислали його дипломатів та підданих. Влада Катару висловила співчуття з цього приводу і назвала рішення зарубіжних партнерів необґрунтованими.