Початок кінця жаху тероризму: Трамп прокоментував ізоляційну політику щодо Катару

17:51, 06 червня 2017
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Трамп заявив, що саме під час минулої поїздки на Близький Схід заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізоляційна політика низки держав щодо Катару може посприяти боротьбі з тероризмом. Про це він написав у своєму Twitter.

"Під час моєї нещодавньої поїздки на Близький Схід я заявив, що більше не може бути фінансування радикальної ідеології. Лідери вказали на Катар – дивіться!", - написав Трамп.

У той же час Трамп наголосив, що жорстка політика щодо Катару може стати початком кінця тероризму.

«Так приємно бачити, як Саудівська Аравія з королем та ще 50 країн вже окупаються. Вони сказали, що вони будуть приймати жорстку лінію щодо фінансування екстремізму, і всі посилання були направлені в Катар. Можливо, це буде початком кінця жаху тероризму», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок Єгипет, Саудівська Аравія, Бахрейн та ОАЕ оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви і Маврикій згодом теж заявили про розрив відносин з Катаром. Деякі країни припинили морське і авіасполучення з Катаром, вислали його дипломатів та підданих. Влада Катару висловила співчуття з цього приводу і назвала рішення зарубіжних партнерів необґрунтованими.

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Новина в сюжеті: Катарська криза
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