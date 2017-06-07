"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за напади на парламент і мавзолей в Ірані
"Ісламська держава" заявила про відповідальность за напади на парламент і мавзолей Хомейні в Тегерані.
Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за напади на мавзолей Хомейні і парламент в Ірані.
Про це йдеться в повідомленні у Twitter організації TerrorMonitor, що відслідковує діяльність терористичних груп по всьому світу.
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«Ісламська держава заявила про відповідальність за напади на парламент і мавзолей Хомейні в Тегерані», – йдеться в повідомленні.
#IRAN#IslamicState Claims Responsibility For Attacks On Parliament & Khomeini Mausoleum In #Tehran. #TerrorMonitorpic.twitter.com/8JABhVe8DQ— Terrormonitor.org (@Terror_Monitor) 7 червня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН, в Ірані в середу вранці, 7 червня, одночасно відбулися два озброєних напади на будівлю парламенту і біля мавзолею імама Хомейні. У результаті нападів постраждали щонайменше 13 осіб - 8 у будівлі парламенту і 5 біля мавзолею.