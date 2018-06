"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за напади на парламент і мавзолей в Ірані

Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за напади на мавзолей Хомейні і парламент в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter організації TerrorMonitor, що відслідковує діяльність терористичних груп по всьому світу.

«Ісламська держава заявила про відповідальність за напади на парламент і мавзолей Хомейні в Тегерані», – йдеться в повідомленні.

