"ІДІЛ" взяла на себе відповідальність за напади на парламент і мавзолей в Ірані

Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за напади на мавзолей Хомейні і парламент в Ірані.

Про це йдеться в повідомленні у Twitter організації TerrorMonitor, що відслідковує діяльність терористичних груп по всьому світу.

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«Ісламська держава заявила про відповідальність за напади на парламент і мавзолей Хомейні в Тегерані», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Ірані в середу вранці, 7 червня, одночасно відбулися два озброєних напади на будівлю парламенту і біля мавзолею імама Хомейні. У результаті нападів постраждали щонайменше 13 осіб - 8 у будівлі парламенту і 5 біля мавзолею.