В НАТО підняли прапор нового члена альянсу - Чорногорії

В НАТО пройшла урочиста церемонія підняття державного прапору Чорногорії, яка стала 29 членом альянсу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, в церемонії взяли участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Чорногорії Філіппе Нуйановіч, члени уряду Чорногорії, посли - постійні представники країн-членів альянсу, які вишукалися на подіумі, спеціально побудованому з цього приводу старою перед штаб-квартирою НАТО.

Прапор під гімн Чорногорії підіймали двоє військових, вдягнених в національну форму. Сьогодні у Бельгії сила вітру досягає 80 кілометрів на годину, що сприяло тому, що прапор розгорнувся негайно. Його розташували між прапорами Люксембургу та Нідерландів у відповідності до англійського алфавіту - слово "Чорногорія" на англійській мові починається з M - Montenegro.

Одночасно прапори Чорногорії були підняти перед новою штаб-квартирою альянсу, яка розташована на протилежному боці вулиці, в Монсі (Бельгія), де розташована штаб-квартира сил альянсу в Європі та у Вірджінії (США), де розташований офіс, відповідальний за трансформацію альянсу.

Завершилася церемонія виконанням неофіційного гімну НАТО та груповим фото учасників церемонії.

Як повідомляв УНІАН раніше, у понеділок, 5 червня, Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО. Зазначимо, що для Чорногорії виділений найменший річний військовий бюджет серед країн-членів НАТО - 60 млн доларів.