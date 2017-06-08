Екс-директор ФБР звинуватив адміністрацію Трампа у поширенні брехні про нього

Колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі звинуватив адміністрацію президента США Дональда Трампа у поширенні брехні про нього.

Про це він сказав під час виступу на засіданні комітету Сенату з розвідки щодо можливого втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році, яке транслювалось у прямому ефірі на американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

Як наголосив Комі, він був збентежений, коли дізнався з телебачення, що Трамп сказав, що фактично звільняє його через розслідування втручання РФ у вибори в США.

“Я, знову ж таки, дізнався зі ЗМІ, що він (Трамп - УНІАН) у приватному порядку розповідав іншим людям, що моє звільнення послабило великий тиск на розслідування щодо Росії”, - сказав Комі.

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Також екс-директор ФБР заявив, що був здивований першими публічними поясненнями, що його звільнили через рішення, які він прийняв під час виборів у 2016 році.

“Адміністрація потім вирішила зганьбити мене, і що більш важливо, ФБР, говорячи, що організація перебувала у стані безладу, що вона перебувала під жалюгідним керівництвом, що працівники втратили віру в свого керівника. Це було брехнею. Все легко і просто”, - наголосив Комі.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі запевняє, що Росія втрутилася у президентські вибори у США. Про це він заявив під час відкритих слухань комітету Сенату США з розвідки, який веде розслідування щодо втручання РФ у вибори. У той же час він впевнений, що внаслідок дій Росії голоси під час виборів не було змінено.