Немає сумнівів, що Росія втрутилась у вибори у США - екс-директор ФБР

Колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі запевняє, що Росія втрутилася у президентські вибори у США. Про це він заявив під час відкритих слухань комітету Сенату США з розвідки, який веде розслідування щодо втручання РФ у вибори, повідомляє Bloomberg.

У той же час він впевнений, що внаслідок дій Росії голоси під час виборів не було змінено.

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"Немає сумніву, що Росія втрутилася у вибори у США", - заявив Комі.

За словами Комі, Трамп не просив його зупинити розслідування стосовно втручання Росії. Однак свої розмови із Трампом назвав "дуже тривожними", додавши, що він не може відповідати на запитання, які стосуються розслідування ФБР, під час відкритих слухань.

Як повідомляв УНІАН раніше, власники барів від Західного до Східного узбережжя США в четвер включили в меню коктейль "імпічмент" та інші політично гострі страви в передчутті ажіотажного інтересу відвідувачів до прямої трансляції виступу екс-директора ФБР Джеймса Комі в Сенаті про пошуки "російського сліду" на виборах в Америці.