Газпром хвилюється про свої гроші через «маски-шоу» в Нафтогазі

«Газпром» сподівається, що події в центральному офісі «Нафтогазу України» не вплинуть на оплату лютневих постачань газу. Про це заявили в Управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Ми стурбовані ситуацією, пов`язаною з проведеними сьогодні Службою безпеки України слідчими діями в центральному офісі НАК «Нафтогаз України». Сподіваємося, що ці події не вплинуть на повне і своєчасне виконання зобов`язань «Нафтогазу України» з оплати лютневих постачань російського газу на Україну», - йдеться в заяві.