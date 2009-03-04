Газпром хвилюється про свої гроші через «маски-шоу» в Нафтогазі
17:10, 04 березня 2009Світ
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Заява газового монополіста
«Газпром» сподівається, що події в центральному офісі «Нафтогазу України» не вплинуть на оплату лютневих постачань газу. Про це заявили в Управлінні інформації ВАТ «Газпром».
«Ми стурбовані ситуацією, пов`язаною з проведеними сьогодні Службою безпеки України слідчими діями в центральному офісі НАК «Нафтогаз України». Сподіваємося, що ці події не вплинуть на повне і своєчасне виконання зобов`язань «Нафтогазу України» з оплати лютневих постачань російського газу на Україну», - йдеться в заяві.
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