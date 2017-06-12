В Егейському морі стався землетрус магнітудою 6,2, поштовхи відчули у Стамбулі

В Егейському морі у понеділок, 12 червня, стався землетрус магнітудою 6,2 бала.

Про це повідомляє Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччині, пише Європейська правда з посиланням на Anadolu.

Підземні поштовхи зафіксовані о 15:28 за місцевим часом на глибині 6,96 кілометра.

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Епіцентр землетрусу був розташований за майже 23 кілометри від району Карабурун турецької провінції Ізмір.

Поштовхи відчували навіть у великих містах Туреччини, зокрема й у Стамбулі. Про жертв чи руйнування будівель поки інформації немає.