В Егейському морі стався землетрус магнітудою 6,2, поштовхи відчули у Стамбулі
16:53, 12 червня 2017Світ
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Підземні поштовхи зафіксовані о 15:28 за місцевим часом на глибині 6,96 кілометра.
Поштовхи відчували навіть у великих містах Туреччини / фото Anadolu Agency
В Егейському морі у понеділок, 12 червня, стався землетрус магнітудою 6,2 бала.
Про це повідомляє Управління по запобіганню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччині, пише Європейська правда з посиланням на Anadolu.
Підземні поштовхи зафіксовані о 15:28 за місцевим часом на глибині 6,96 кілометра.
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Епіцентр землетрусу був розташований за майже 23 кілометри від району Карабурун турецької провінції Ізмір.
Поштовхи відчували навіть у великих містах Туреччини, зокрема й у Стамбулі. Про жертв чи руйнування будівель поки інформації немає.
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