Одна з найстаріших газет Британії перетвориться в таблоїд

Британські газети Guardian і Observer на початку 2018 року перейдуть в таблоїдний формат, повідомило видавництво Guardian Media Group, передає Бі-бі-сі. Обидві газети зараз приносять збитки, а зміна формату, на думку видавництва, допоможе виданням стати беззбитковими до 2019 року.

Зараз газети виходять в форматі "Берлінер" - це щось середнє між таблоїдним форматом і традиційними великими газетними листами. Таблоїдний формат передбачає вихід газети на меншому за розміром аркуші формату A3.

Через зміну стилю видавництво зможе закрити друкарні в районі Траффорд в Манчестері і Стратфорд в Лондоні. Guardian Media Group також збирається реструктуризувати свій рекламний бізнес і скоротити на нього витрати.

Друк газети буде переданий на аутсорсинг компанії Trinity Mirror, що володіє таблоїдами Mirror, Sunday Mirror і People.

"Берлінер - це красивий формат, який прекрасно служив нашим читачам протягом 12 років, але ми знаємо, що наші читачі найбільше цінують нашу відзначену нагородами, якісну, незалежну журналістику, а не форму або розмір газет", - заявила головний редактор Guardian Кетрін Вінер. Вона обіцяла надати новий вигляд газетам Guardian і Observer, які стануть, за її словами, зухвалими, помітними і красивими.

У 2015 році Вінер стала першою жінкою, яка очолила цю газету за її майже 200-річну історію.

Газета ліволіберальних британських кіл, Guardian перейшла на формат "Берлінер" в 2005 році. До цього вона виходила на великих за розміром аркушах. Тоді ж відбулася повна зміна дизайну газети. Зміна формату відбулася за часів попередника Вінер Алана Расбріджера, який був головним редактором газети протягом 20 років. Тоді Guardian Media Group витратила 50 млн фунтів (понад $ 63 млн) на нові преси для переходу газети на "Берлінер".

У 2021 році виповниться 200 років від дня першого виходу газети. До 1959 року вона носила назву Manchester Guardian.