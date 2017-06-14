У Франції невідомі вилили з цистерн 200 тисяч літрів вина

У французькому департаменті Еро невідомі вилили на землю 200 тисяч літрів вина, повідомляє Le Figaro.

У нападі на одне з винних сховищ, розташованих в 10 кілометрах від міста Монпельє, брали участь щонайменше 10 осіб.

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Вони проникли на територію, де знаходяться спеціальні ємності, і відкрили крани 17 цистерн.

Поліція почала розслідування даного інциденту. Як уточнює Le Figaro, найімовірніше, у справі замішані активісти, які таким чином протестують проти зростання імпорту вина, зокрема з Іспанії.

Нагадаємо, в серпні 2016 року кілька десятків тисяч літрів вина вилилося на вулиці міста Сету з цистерн місцевого виноторговця на півдні Франції (департамент Еро). Як повідомляє місцева преса, охоронець погреби чув звук зламувати двері і бачив близько двадцяти осіб у балаклавах.