У Британії під час тренування з участю танків загинули двоє солдатів

Двоє британських солдатів загинули в результаті нещасного випадку на тренувальній базі Каслмартін у Південному Уельсі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Солдати служили в Королівському танковому полку. Ще два солдати перебувають у лікарні з серйозними пораненнями.

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Смерть другого солдата ввечері в четвер підтвердив заступник міністра оборони Великобританії Тобіас Елвуд.

"Наші думки з його сім'єю і друзями в цей сумний час", - йдеться в повідомленні заступник міністра.

Елвуд також заявив, що міністерство буде розслідувати інцидент.

Нещасний випадок стався у середу в першій половині дня. Деталі події залишаються неясними, але є інформація, що в інциденті було замішано зброю і танк.

На тренувальній базі Каслмартін знаходяться танки, які беруть участь у різних навчаннях і тренуваннях військовослужбовців. Вони також доступні для громадських організацій і наукових досліджень.

На базі і раніше траплялися нещасні випадки: в травні 2012 року тут загинув військовослужбовець Майкл Магир.