На Сумщині внаслідок пожежі у військовій частині загинули двоє солдат
16:06, 18 лютого 2017Суспільство
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У Глухові Сумської області внаслідок пожежі у військовій частині 52-ї бригади сталась пожежа, внаслідок якої є загиблі серед солдат.
Унаслідок пожежі загинули двоє військових / dnl.com.ua
Пожежа сталась у військовій частині, де перебуває 16-й батальйон 58-ї бригади Збройних сил України, передає 5 канал з посиланням на власні джерела.
Загорівся намет, в якому перебували армійці. Двоє військових загинуло, ще одного з опіками доставили у лікарню.
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Факт пожежі та загибелі людей у Глухові підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Сумській області.
За словами надзвичайників, повідомлення про пожежу надійшло до них приблизно о 13:00 суботи.
Пожежу вже вдалось ліквідувати. Причини наразі з’ясовують.
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