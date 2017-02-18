На Сумщині внаслідок пожежі у військовій частині загинули двоє солдат

16:06, 18 лютого 2017
Суспільство
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У Глухові Сумської області внаслідок пожежі у військовій частині 52-ї бригади сталась пожежа, внаслідок якої є загиблі серед солдат.

Унаслідок пожежі загинули двоє військових / dnl.com.ua

Пожежа сталась у військовій частині, де перебуває 16-й батальйон 58-ї бригади Збройних сил України, передає 5 канал з посиланням на власні джерела.

Загорівся намет, в якому перебували армійці. Двоє військових загинуло, ще одного з опіками доставили у лікарню.

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Факт пожежі та загибелі людей у Глухові підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Сумській області.

За словами надзвичайників, повідомлення про пожежу надійшло до них приблизно о 13:00 суботи.

Пожежу вже вдалось ліквідувати. Причини наразі з’ясовують.

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Теги: #смерть#військові#пожежа