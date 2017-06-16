Віце-президент США найняв адвоката, щоб підготуватись до запитань щодо зв'язків з Росією

Віце-президент США Майк Пенс найняв адвоката для допомоги у підготовці до запитань слідства щодо втручання Росії в президентські вибори в 2016 році. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що офіс Пенса підтвердив у четвер, що він найняв голову адвокатського бюро McGuireWoods LLP Річарда Каллена, або той допоміг із відповідями на запити спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде це розслідування.

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В офісі Пенса зазначили, що віце-президент розглянув кілька кандидатів, перш ніж зупиниться на Каллені і прийняв остаточне рішення на цьому тижні.

При цьому помічники Пенса відмовилися відповідати, що змусило Пенса найняти зовнішнього адвоката і перенаправляти всі питання, пов'язані з розслідуванням, йому.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія не займається жодною підпільною підривною діяльністю. Про це він сказав у ході чергової «прямої лінії», коментуючи заяву екс-глави ФБР Джеймса Комі про втручання Москви в президентські вибори в США.

«Пан колишній директор ФБР сказав, що він вважає, що втручання РФ у виборчий процес було, жодних доказів він при цьому не наводить. Як він каже, вплив на наші уми, на те, як ми повинні діяти так, було. А взагалі, хіба в світі є по-іншому?», - заявив Путін.