Путін прокоментував заяву екс-глави ФБР про втручання Москви у вибори в США

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що Росія не займається жодною підпільною підривною діяльністю.

Про це він сказав у ході чергової «прямої лінії», коментуючи заяву екс-глави ФБР Джеймса Комі про втручання Москви в президентські вибори в США.

Читайте такожРосійські хакери в 2016 році втрутилися у виборчі системи 39 американських штатів - ЗМІ

«Пан колишній директор ФБР сказав, що він вважає, що втручання РФ у виборчий процес було, жодних доказів він при цьому не наводить. Як він каже, вплив на наші уми, на те, як ми повинні діяти так, було. А взагалі, хіба в світі є по-іншому?», - заявив Путін.

Він стверджує, що в світі здійснюється постійна пропаганда США і постійне фінансове підживлення неурядових організацій, орієнтованих на США. «Це хіба не вплив на уми і не спроба вплинути на те, як ми повинні діяти у виборчих кампаніях?», - сказав Путін.

«З року в рік це триває. Візьміть глобус, крутніть, пальцем ткніте в будь-яке місце - там американські інтереси і там точно їх втручання. Я знаю це з розмов практично з усіма керівниками глав держав. Всі просто не хочуть сваритися з американцями, ніхто прямо про це не говорить, але всі говорять одне й те саме», - упевнений Путін.

«У нас є своя думка, ми її відкрито висловлюємо, але це ніяка не підпільна підривна діяльність, ми висловлюємо свою точку зору», - вважає президент РФ.

«Друге: він (екс-глава ФБР - УНІАН) сказав, що він не бачить, у нього немає жодних доказів про те, що ми (Росія - УНІАН) втручалися в підрахунок голосів. Слава Богу, хоч це, вже добре», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня колишній директор Федерального бюро розслідувань Комі під час виступу на засіданні комітету з розвідки Сенату США заявив, що не сумнівається, що Росія втручалася в президентські вибори в Сполучених Штатах у 2016 році.

Читайте такожЕкс-директор ФБР про розслідування щодо втручання Росії у вибори: Трамп просив про лояльність

На запитання сенаторів, чи має він якісь сумніви щодо того, що Росія намагалася втручатися у вибори в 2016 році, Комі зазначив: "Не маю".

Також Комі не сумнівається, що російський уряд має відношення до кібервтручання у виборчий процес, а також, що російська влада повністю усвідомлювала свої дії.

У той же час колишній директор ФБР впевнений, що втручання Росії у вибори не вплинуло на результат голосування. "Я впевнений, що коли залишив посаду директора, я взагалі не бачив жодних ознак цього", - підкреслив Комі.

Він також зазначив, що президент Дональд Трамп не просив його ніколи зупинити розслідування ФБР щодо втручання Росії у виборчий процес.