Президент Румунії піднімає свій рейтинг за рахунок українських дипломатів?

Справжні причини висилання українських військових дипломатів з Румунії пов’язані із намаганням діючого румунського Президента Траяна БЕСЕСКУ підвищити свій електоральний рейтинг.

Таку версію щодо передумов висилання з Румунії українського військового аташе та його помічника висуває тижневик “Дзеркало тижня” (№ 8 (736), 7-13 березня 2009 року).

У листопаді 2009 року у Румунії відбудуться президентські вибори, і нинішній глава держави Т.БЕСЕСКУ має плани залишитися на другий президентський термін, пише видання.

У контексті рішень Міжнародного суду ООН у Гаазі Т.БЕСЕСКУ планував відвідати Україну з візитом, під час якого не збирався підписувати угоди щодо місцевого прикордонного руху, проте мав намір зустрітися з представниками румунського земляцтва в районах їх компактного проживання та відкрити низку навчальних закладів.

Як пояснює “Дзеркало тижня”, це б дало йому можливість стати перед виборцями державним діячем, який намагається повернути деякі території до складу Румунії.

Проте цей візит не відбувся, а відтак, концепція початку виборчої кампанії для румунського Президента змінилася.

“І якщо БЕСЕСКУ не вдалося стати збирачем румунських земель, то цей політик не заперечував би підвищити свій рейтинг за рахунок демонстративної жорсткої боротьби із зовнішнім «ворогом». А вибір кандидатів на цю роль у Бухареста невеликий. Угорщина, з якою в Румунії вже довгі роки напружені відносини, союзник по НАТО і партнер по ЄС. Болгарія також член НАТО і ЄС. Молдова – країна, яку нинішній румунський Президент вважає непорозумінням на карті Європи, оскільки це одвічно румунська територія. З Росії надходить газ для будинків і підприємств Румунії. До того ж Бухарест останнім часом має намір зміцнити свої відносини з Москвою. Залишається Україна, яка через свою перманентну внутрішньополітичну кризу багатьма вважається слабкою й сумирною”, - констатує газета.

Водночас, видання зазначає, що не відомо, чи сприятиме цей шпигунський скандал зростанню популярності Т.БЕСЕСКУ.

“Поки що єдиним конкретним результатом рішення румунської влади оприлюднити історію з українським військовим аташе стали зіпсовані відносини Києва і Бухареста не на місяці”, - підсумовується у статті “Дзеркала тижня”.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня з Румунії було вислано двох українських військових дипломатів. Деякі ЗМІ пов’язали цей випадок з причетністю України до шпигунського скандалу, в якому фігурують румунський офіцер та громадянин Болгарії. Також повідомлялося, що зазначені особи здійснювали розвідувальну діяльність в інтересах Росії.

У МЗС України ситуацію навколо українських військових дипломатів учора не коментували.

Водночас, у Міністерстві оборони УНІАН підтвердили факт дострокового повернення з Румунії до Києві українського військового аташе та його помічника.

Екс-керівник Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України Ігор СМЕШКО вважає, що висилка українських військових дипломатів з Румунії є надзвичайним заходом у відносинах двох держав та їхніх спецслужб.