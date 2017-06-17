З'явилися фото зіткнення есмінця США з торговим судном

В результаті зіткнення есмінця «Фітцджеральд» ВМС США з філіппінським судном постраждали дві людини, в тому числі командир корабля. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американські військово-морські сили.

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Зіткнення сталося в 103 км від японського міста Йокосука. Есмінець отримав серйозні пошкодження, частина корабля була затоплена. В результаті командир «Фітцджеральда» Брайс Бенсон був госпіталізований в лікарню міста. За даними командування США, його стан оцінюється як стабільний.

Представники Японської берегової охорони в бесіді з Associated Press розповіли, що в результаті інциденту зникли сім моряків. ВМС США продовжує їх пошуки, передає РБК.

Корабель «Фітцджеральд» є ескадреним міноносцем типу «Арли Берк». У 1995 році він увійшов до складу Тихоокеанського флоту. У 2004 році есмінець прибув в Йокосуку і приєднався до сьомого флоту ВМС США. Зараз він числиться в військово-морській базі Сан-Дієго.