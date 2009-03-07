Медведєв попри кризу вірить у потенціал рубля

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що попри світову фінансову кризу у рубля залишилися можливості стати однією з резервних світових валют.

Про це він сказав сьогодні у своєму видеоблогу, підбиваючи підсумки першого року президентства.

«Зрозуміло, скажімо, що одне з таких значних амбітних завдань, як формування в Москві світового фінансового центру, яке озвучувалась мною на початку минулого року на низці таких істотних конференцій, які тоді проходили, – воно сьогодні не є завданням номер один, але це зовсім не означає, що від цієї ідеї потрібно відмовитись», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що навпаки, криза світових валют і ситуація навколо долара, ситуація навколо існуючих фінансових ринків, діяльності світових фінансових структур ставить на порядок денний завдання створення нової світової фінансової архітектури.

«Що означає, що у рубля є всі можливості, зрештою, стати однією з резервних фінансових одиниць, однією зі світових резервних валют», - упевнений Д.МЕДВЕДЄВ.

Він також відзначив, що фінансова криза торкнулася сьогодні практично всіх розвинених країн.

Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що одному зі своїх найголовніших завдань на посту Президента вважає стабільний соціально-економічний розвиток Росії.