Мусульмани вимагають змінити час проведення Олімпіади-2012

Туреччина і низка інших мусульманських країн звернулися до оргкомітету Олімпіади 2012 року в Лондоні з проханням про перенесення ігор. Пояснюється це тим, що змагання пройдуть у священний для мусульман місяць Рамадан.

За ісламськими законами, всі мусульмани в цей місяць у світлий час доби повинні утримуватися від прийому води і їжі. Таким чином, під час змагань спортсмени-мусульмани можуть опинитися в невигідних умовах в порівнянні з іншими атлетами. Як очікується, в Олімпіаді-2012 візьмуть участь більше трьох тисяч спортсменів з мусульманських країн. Про це повідомляє газета «Время Новостей».