Війська Північної Кореї приведені в повну бойову готовність

23:48, 08 березня 2009
Світ
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"Не чіпайте супутник"

Влада Північної Кореї наказала привести збройні сили країни в повну бойову готовність, передає Agence France-Presse з посиланням на офіційне повідомлення державного інформагентства КНДР KCNA.

Згідно з поширеним KCNA повідомленням, цей крок пов`язаний із спільними військовими навчаннями США і Південної Кореї під назвою "Key Resolve/Foal Eagle", що починаються 9 березня. Влада КНДР неодноразово засуджували ці навчання і називають їх "безпрецедентними щодо кількості військ агресора і тривалості".

Приведення сил Корейської народної армії в повну боєготовність влади КНДР назвали "заходом самооборони, спрямованим на захист незалежності й гідності нації".

Північна Корея в неділю також попередила, що будь-яка спроба завадити запускові телекомунікаційного супутника "Кванменсон-2", про підготовлений старт якого було оголошено 24 лютого, неминуче призведе до війни. За словами представника генштабу Корейської народної армії, "удар у відповідь буде спрямований не тільки проти засобів перехоплення супутника, а й проти самих агресорів в особі США і Японії та їх маріонетки Південної Кореї, котрі виношують плани перехоплення супутника".

Західні експерти вважають, що КНДР під прикриттям запуску супутника має намір випробувати нову ракету, нагадує Лента.ру.

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