Водій автомобіля, який протаранив фургон поліції у Парижі, мертвий - ЗМІ

Водій, який навмисне протаранив своїм автомобілем поліцейський фургон, ймовірно, загинув. Про це повідомили у поліції, пише Reuters.

Правоохоронці також підкреслили, що ні офіцери, ні свідки пригоди не постраждали, і ситуація була під контролем.

Контртерористичний підрозділ прокуратури Парижу заявив, що за фактом інциденту вже відкрито справу. У поліції також повідомили, що автомобіль врізався в поліцейський фургон, коли обганяв його і загорівся.

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«Схоже, що це був навмисний акт з боку людини», - сказав представник міністерства внутрішніх справ П'єр-Генрі Брандет.

Брандет повідомив журналістам, що водій, який був озброєний, був «швидше за все мертвий», додавши, що було важко сказати напевно, в той час як ділянка, де він лежав, перевірялася на предмет наявності вибухівки.

Французькі телеканали повідомляють, що чоловік, який протаранив на своєму авто фургон поліцейських, відомий службам безпеки і в машині перевозив газовий балон.

Як повідомляв УНІАН раніше, в районі Єлисейських полів у Парижі автомобіль врізався у поліцейський фургон. За попередніми даними, жертв немає. Одна з машин охоплена вогнем. Поліцейські оточили місце події і закрили шляху до президентського палацу.