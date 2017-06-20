Австралія призупинила повітряні операції у Сирії на тлі суперечки США і Росії
Австралія вирішила перечекати, поки Росія і США владнають конфлікт, що спалахнув через сирійський винищувач.
Австралійська влада у вівторок заявила про припинення всіх повітряних операцій у Сирії після того, як був збитий військовий літак сирійських ВПС у провінції Ракка, і Росія звинуватилу США у військовій агресії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
"В якості запобіжного заходу нанесення ударів Силами оборони Австралії в Сирії тимчасово призупинено", - заявили в австралійському міноборони.
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Військові операції в Іраку будуть продовжені у колишньому режимі.
Днем раніше Росія заявила, що припиняє взаємодію з Сполученими Штатами в рамках меморандуму про запобігання інцидентів в небі над Сирією.
У відомстві також зазначили, що тепер будь-які повітряні об'єкти, включаючи літаки і безпілотні апарати міжнародної коаліції, виявлені на захід від річки Євфрат, "будуть прийматися на супровід" в якості повітряних цілей.
Російська влада назвала військовою агресією дії очолюваної США коаліції, яка в неділю вперше збила сирійський винищувач.
У Пентагоні стверджують, що сирійський військовий літак скинув бомби недалеко від загону повстанців, яких підтримують США, після чого був збитий американським літаком.
Білий дім у відповідь на різкі заяви Росії оголосив, що залишає за собою право на самозахист в Сирії.
"Зрозуміло, ми будемо робити все, що можемо, щоб захистити наші інтереси. У нас завжди буде право на самооборону", - заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу в п'ятницю.
Австралія почала наносити авіаудари по Сирії в складі коаліції у вересні 2015 року. В австралійській військовій операції в Сирії беруть участь шість винищувачів, літак-заправник і літак радіовиявлення і наведення.
У січні 2016 року влада Австралії відхилила запит США про збільшення військової допомоги у боротьбі в Сирії та Іраку з екстремістським угрупованням "Ісламська держава".