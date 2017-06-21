У новонароджених двійнят Бейонсе проблеми зі здоров'ям: ЗМІ дізналися деякі деталі

Малюки знаходяться у боксі з ультрафіолетовими лампами,поп-діва Бейонсе народила двійню.

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Зіркову пару Бейонсе і Джей-Зі є певні проблеми зі здоров'ям.

Вже більше тижня малюки, які з'явилися на світло 12 червня, знаходяться у боксі з ультрафіолетовими лампами.

Про це розповів інсайдер виданню TMZ.

За словами джерела, у сина і дочки відомих подружжя білірубін (жовчний пігмент, один з гол. авных компонентів жовчі в організмі людини і тварин). Як наслідок, у двійнят з'явилася фізіологічна жовтяниця, якою зазвичай хворіють недоношені діти.

Щоб знизити білірубін, дітям призначили фототерапію, яка підвищує вироблення вітаміну D.

Нагадаємо, про свою вагітність Бейонсе повідомила про вагітність двійнею і показала кругленький живіт

Бейонсе повідомила в цьому році в лютому, виклавши фото в Instagram. У двійнят Бейонсе і Джей-Зі є старша сестра, 5-річна Блу Айві.