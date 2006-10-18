Німеччина пропонує Україні ”в теплі й вигоді почекати”

Міністерство закордонних справ Німеччини розробило нову східну політику (Ostpolitik), що містить нові цікаві пропозиції про посилення співпраці Європейського Союзу з Україною та Росією.

Про це пише сьогодні польська Gazeta Wyborcza.

«Німеччина хоче міцно пов’язати Росію з Європою, а для України забезпечити спеціальні привілеї, але на сьогодні не казати про членство Києва в ЄС. І в цьому вони дуже розраховують на допомогу Польщі», - йдеться в статті. Видання нагадує, що в першому півріччі наступного року Німеччина розпочинає піврічне головування в ЄС, і за цей час країна має намір впорядкувати відносити ЄС з Росією, зайнятися європейськими амбіціями України, а також створити зовнішню політику ЄС в Центральній Азії. Як стверджує Gazeta Wyborcza, відповідний проект східної політики ЄС розроблено в МЗС Німеччини. Німеччина хоче виокремити певних східних сусідів ЄС з існуючою вже так званою політики суспільства і створити для окремих східних сусідів спільноти щось, що Берлін називає «партнерством для модернізації».

«Ми пропонуємо Україні у теплі і вигоді почекати», - цитує газета слова джерела з німецьких урядових кіл, який таким чином окреслює проект МЗС Німеччини.

Як пише видання, ця пропозиція має також стосуватися Молдови і, можливо, Грузії, а в майбутньому також демократичної Білорусі.

«Берлін на сьогодні не хоче поки обіцяти Україні членство. Київ міг би за це скористатися засобами євросоюзівських фондів, а також привілеями вільної торгівлі з ЄС. Окрім того, як спостерігач Україна могла б брати участь в рамках унійних інституцій, а можливо щодо загроз, пов’язаних з безпековою політикою спільноти, проводились би консультації з українцями. Йдеться про те, аби Україна поступово долучалась до існуючих в ЄС норм», - пише Gazeta Wyborcza.

Окрім того, видання пише про пропозиції німецького МЗС щодо Росії: «Німеччина вважає також, що без співпраці з Москвою не вдасться розв’язати найбільші проблеми, такі як криза, викликана Північною Кореєю (йдеться про ядерні випробування – УНІАН) чи конфлікт на Близькому Сході», - пише польська газета. І тому немає альтернативи стратегічному партнерству з Росією, цитує видання думку німецької дипломатії.

Німеччина хотіла б тісної економічної співпраці з Росією. Як пише газета з посиланням на експерта німецького уряду, позиція Німеччини є такою: «Оскільки російські газові концерни хочуть інвестувати в Європу, нехай Москва дозволить європейцям входити та інвестувати в газовий сектор Росії. Тоді ми будемо узалежнені один від одного». Тому нова Ostpolitik передбачає створення європейської системи енергетичної безпеки», - зауважує польське видання. При цьому елементом цієї системи має бути вірогідно північний газопровід.

«Ще рік тому твердження про диверсифікацію поставок газу «застрявало німцям в горлі». Вони змінили думку, коли в січні цього року росіяни ненадовго закрутили кран Україні», - сказав газеті експерт Центру міжнародних відносин Пьотр БУРАС.

Як стверджує видання, третім елементом проекту східної політики ЄС, розробленої в Берліні, є проблема Центральної Азії. «Німеччина хоче, аби Євросоюз, разом з іншими країнами регіону, подбав про стабілізацію в колишніх республіках СРСР, а також в Афганістані», - пише газета. Однак плани німецького МЗС можуть викликати опір уряду і, зокрема, канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ, оскільки «надто сильна поблажливість щодо Росії не подобається Ангелі МЕРКЕЛЬ, яка дуже чутливо, між іншим, ставиться до проблем прав людини і свободи преси, а про ці дражливі для Росії проблеми в проекті МЗС говориться небагато. Канцлер створила власну групу експертів, які готують її власні засади Ostpolitik», - пише газета.

Як стверджує польське видання, проблемою для прийняття німецьких пропозицій буде також реакція інших країн ЄС. «В Берліні знають, що їх пропозиція, яка стосується східних сусідів ЄС (зокрема, України - УНІАН), скоріше не сподобається Франції, Іспанії та Португалії. Ці країни бажають напевно, аби подібним же чином ставилися до їхніх сусідів, наприклад, Марокко чи Тунісу», - пише газета.

«Берлін розраховує натомість на допомогу Польщі», - пише газета. Далі вона цитує слова німецького політолога Кая Олафа ЛАНГА: «Пропозиції у питанні України йдуть в тому самому напрямку, що і пропозиції Польщі, які ще кілька років тому Європа відкидала». Далі він каже, звертаючись до поляків, що вони в цьому сенсі повинні більше підтримувати Берлін.

Однак, як довідалася Gazeta Wyborcza, офіційній Варшаві вже на сьогодні не подобається пропозиція відвести особливу роль Росії, і польська дипломатія буде намагатися відмовитись від цієї думки. Як пише видання, наприкінці жовтня до Берліну і, зокрема, для обговорення Ostpolitik має приїхати польський прем`єр-міністр Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.