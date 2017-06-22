Змоклий Путін і вінок: кадри з російським президентом нагадали конфуз Януковича (фоторепортаж)

Опубліковано фото з російським президентом Володимиром Путіним під час покладання квітів до могили Невідомого солдата.

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На фотографіях, опублікованих агентством Reuters, видно змоклого Путіна, який стоїть біля вінка. Крім того, далі його можна побачити під парасолею, а також поруч з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим, який, судячи з виразу обличчя на одній зі світлин, чимось незадоволений.

Кадри з Путіним біля вінка нагадують конфуз з втікачем-Януковичем: 17 травня 2010 року тодішній президент України разом зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим покладав вінки до могили Невідомого солдата. Під час церемонії розпочалася сильна злива з вітром і градом, і вінок впав на Януковича.