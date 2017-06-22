Постраждалі від пожежі у Лондоні переселяться в елітний комплекс в Кенсінгтоні - ЗМІ

Постраждалим від пожежі в житловій багатоповерхівці Grenfell Tower нададуть житло в елітному житловому комплексі в центрі Кенсінгтона в Лондоні, пише Standart.

Як повідомляється, родини, які залишилися без даху над головою, отримають житло в одному з найбажаніших районів Лондона.

Відзначається, що 68 квартир на Кенсінгтон-хай-стріт будуть розподілені між потерпілими після пожежі минулого тижня.

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Видання пише, що такі заходи були прийняті після того, як лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін закликав уряд використовувати порожні елітні житлові комплекси в Кенсінгтоні для розселення погорільців.

Раніше повідомлялося, що в Лондоні звільнився голова управи району згорілої житлової вежі.