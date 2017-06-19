Поліція шукає загиблих у згорілій висотці Лондона

За словами поліцейських, кількість людей, офіційно визнаних загиблими під час пожежі в лондонській висотці, досягло 58 і може зрости, передає Бі-бі-сі. "Я повинен враховувати те, що в будівлі можуть перебувати люди, про яких нам з тієї чи іншої причини не повідомили", - заявив шеф лондонської поліції Стюарт Канді. "Так само існує ймовірність того, що у висотці є люди, про зникнення яких ніхто не знає", - додав він.

Читайте такожПоліція Лондона оцінила кількість жертв пожежі в багатоповерхівці в 79 осіб "Дуже важливо чітко розуміти всю серйозність завдання, що стоїть перед нами. Наші команди продовжують обшук Гренфелл-тауер, щоб знайти людей, які все ще знаходяться в будівлі і повернути їх близьким", - сказав Канді

Як повідомляв УНІАН, пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася в ніч на 14 червня. Пожежа тривала більше доби, в результаті 24-поверхова будівля вигоріла майже повністю. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти після пожежі. Влада повідомляє, що поки не вдається встановити місцезнаходження цілих сімей. Пошукова операція в згорілому будинку, за оцінками поліції, може зайняти кілька тижнів.