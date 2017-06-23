За спін-офф "Зоряних воєн" взявся режисер "Ігор розуму"

За спін-офф легендарної кіносаги "Зоряні війни" про молодого Хана Соло взявся оскароносний режисер Рон Говард. Про це Lucasfilm оголосили у четвер, після того, як попередні режисери несподівано покинула проект, передає Reuters.

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Завдяки своїм роботам "Фрост проти Ніксона" та "Ігри розуму" Говард став одним із найвідоміших голівудських режисерів. Ці стрічки отримали 4 "Оскари", в тому числі за найкращу режисуру та найкращий фільм.

Стрічка має вийти на великі екрани у 2018 році.

Нагадаємо, у середу президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді оголосила, що режисери Філ Лорд та Крістофер Міллер, відомі завдяки The Lego Movie (2014), покинули проект через "творчі розбіжності".

"Філ Лорд та Крістофер Міллер – талановиті режисери, які зібрали чудову команду акторів та знімальну групу, але стало зрозуміло, що вони мають різне бачення того, яким має бути фільм, тому вирішили покинути проект", - сказала Кеннеді.