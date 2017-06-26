Вибух бензовоза у Пакистані: кількість жертв зросла до 153 осіб
07:20, 26 червня 2017Світ
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Кількість жертв може ще зрости, оскільки десятки людей перебувають у критичному стані.
Ілюстрація / REUTERS
Внаслідок перекидання на шосе в Пакистані цистерни з паливом і вибуху загинули 153 людини, десятки людей поранені, повідомляє Associated Press.
Відзначається, що кількість жертв може зрости, оскільки десятки людей ще перебувають у критичному стані.
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Як повідомляв УНІАН, інцидент стався 25 червня вранці, коли велика кількість людей зібралася збирати бензин з транспортного засобу, що перекинувся. «Раптом на цій території виникло полум'я, і більшість людей потрапили у той вогонь», - цитують ЗМІ слова свідка трагічної події.
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