Кількість жертв пожежі в Пакистані зросла до 148 осіб

У Пакистані зросла кількість загиблих внаслідок вибуху бензовоза в провінції Панджаб, пише The Associated Press.

Видання повідомляє, що кількість жертв зросла до 148 осіб.

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Згідно з повідомленням, ще кілька десятків людей перебувають у критичному стані.

Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 123 особи загинули та десятки отримали поранення внаслідок вибуху бензовоза у пакистанській провінції Панджаб.

За даними каналу, інцидент стався сьогодні вранці, коли велика кількість людей зібралася збирати бензин з транспортного засобу, що перекинувся. «Раптом на цій території виникло полум'я, і більшість людей потрапили у той вогонь», - цитує канал слова свідка трагічної події.