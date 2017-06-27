Сервери компанії "Роснефть" зазнали потужної хакерської атаки
Комп'ютери компанії «Роснефть» вразив вірус, схожий по своїй дії на WannaCry.
«Роснефть» заявила, що її сервери зазнали потужної хакерської атаки». Про це компанія написала у своєму Twitter.
За фактом кібератаки компанія звернулася в правоохоронні органи, повідомляє РБК.
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Прес-секретар компанії «Роснефть» Михайло Леонтьєв повідомив РБК, що більшість серверів компанії має надійний захист і запевнив, що компанія розбирається з наслідками хакерської атаки на свою систему. Він не став коментувати її наслідки для роботи АЗС «Роснефть».
Комп'ютери «Роснефть» вразив вірус, схожий по своїй дії на WannaCry, розповів співрозмовник РБК в правоохоронних органах. Він додав, що такий же атаці піддалися мережі «Башнефть».
Джерела видання «Ведомости» додають, що всі комп'ютери НПЗ «Башнефть» «одномоментно перезавантажилися, після чого завантажили встановлене програмне забезпечення і вивели на екран заставку вірусу WannaCry». Видання зазначає, що на екрані у користувачів з'явилося повідомлення з пропозицією перевести $300 у біткоінах за вказаною адресою, після чого користувачам на e-mail буде висланий ключ для розблокування комп'ютерів. Також підкреслюється, що вірус зашифрував всі дані на комп'ютерах користувачів.