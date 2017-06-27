Сервери компанії "Роснефть" зазнали потужної хакерської атаки

«Роснефть» заявила, що її сервери зазнали потужної хакерської атаки». Про це компанія написала у своєму Twitter.

За фактом кібератаки компанія звернулася в правоохоронні органи, повідомляє РБК.

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Прес-секретар компанії «Роснефть» Михайло Леонтьєв повідомив РБК, що більшість серверів компанії має надійний захист і запевнив, що компанія розбирається з наслідками хакерської атаки на свою систему. Він не став коментувати її наслідки для роботи АЗС «Роснефть».

Комп'ютери «Роснефть» вразив вірус, схожий по своїй дії на WannaCry, розповів співрозмовник РБК в правоохоронних органах. Він додав, що такий же атаці піддалися мережі «Башнефть».

Джерела видання «Ведомости» додають, що всі комп'ютери НПЗ «Башнефть» «одномоментно перезавантажилися, після чого завантажили встановлене програмне забезпечення і вивели на екран заставку вірусу WannaCry». Видання зазначає, що на екрані у користувачів з'явилося повідомлення з пропозицією перевести $300 у біткоінах за вказаною адресою, після чого користувачам на e-mail буде висланий ключ для розблокування комп'ютерів. Також підкреслюється, що вірус зашифрував всі дані на комп'ютерах користувачів.